Aperta a Militello la camera ardente per Pippo Baudo

Molti cittadini sono in fila davanti all’ingresso della camera ardente di Pippo Baudo, a Militello, per dare l’ultimo saluto al noto conduttore televisivo nel giorno del suo funerale, 20 agosto 2025 ANSA/ALESSANDRO RICUPERO

Il libro firme per Pippo Baudo, nella chiesa di Santa Maria della Stella, a Militello, in provincia di Catania, dove è stata aperta la camera ardente del noto conduttore televisivo, 20 agosto 2025 ANSA/ALESSANDRO RICUPERO

Molti cittadini sono in fila davanti all’ingresso della camera ardente di Pippo Baudo, a Militello, per dare l’ultimo saluto al noto conduttore televisivo nel giorno del suo funerale, 20 agosto 2025 ANSA/ALESSANDRO RICUPERO

A Militello, in provincia di Catania, 20 agosto 2025 ANSA/ALESSANDRO RICUPERO

A Militello, in provincia di Catania, dove si tengono i funerali di Pippo Baudo, uno striscione ricorda il noto conduttore televisivo, 20 agosto 2025 ANSA/ALESSANDRO RICUPERO

A Militello, in provincia di Catania, la chiesa di Santa Maria della Stella, dove si tiene la camera ardente di Pippo Baudo, 20 agosto 2025 ANSA/ALESSANDRO RICUPERO

20 Agosto 2025

È stata aperta nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania la camera ardente per Pippo Baudo. Sono già oltre 200 le persone in fila per rendere omaggio al presentatore. Il feretro è giunto ieri notte nel paese natale dell’autore televisivo, accolto dall’applauso di centinaia di persone che hanno così voluto omaggiare l’illustre concittadino.

Alle 16 nella chiesa si svolgeranno i funerali presieduti dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, insieme al parroco Giuseppe Luparello mentre il padre spirituale di Pippo Baudo, don Giuseppe Albanese, pronuncerà l’omelia.

I funerali saranno trasmessi in diretta dalle 15.30 e fino alle 18.10, sul Tg1 della Rai, mentre dalle 15.35 su Retequattro, andrà in onda lo speciale «Diario del Giorno - Addio Pippo», condotto da Monica Bertini, che seguirà in diretta i funerali di Pippo Baudo.

