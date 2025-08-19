Palermo, un detenuto rischia di soffocare: salvato dagli agenti

Gli agenti del carcere maresciallo Di Bona ex «Ucciardone» a Palermo hanno salvato la vita a un detenuto che aveva ingerito volutamente un pezzo di ceramica di un sanitario che si trovava nella cella. Gli agenti penitenziari grazie alla manovra di Heimlich sono riusciti a disostruire le vie aeree e consentire successivamente ai sanitari di prendersi cura del detenuto. «Il personale in servizio - dice Maurizio Mezzatesta del Cnpp/Spp - ha salvato un detenuto che stava morendo soffocato. Nonostante il caldo terribile che c'è nella struttura carceraria gli agenti sono riusciti a prodigarsi e

salvare l’uomo che in preda ad una crisi ha ingerito il pezzo di ceramica. Durante il salvataggio un agente è rimasto ferito ad una mano».