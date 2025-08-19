Palermo, sgomberato un edificio occupato. Le famiglie ricollocate in alloggi confiscati

«Con la sistemazione di nove nuclei familiari e la riconsegna della struttura di via Fattori, si chiude una vicenda lunga e complessa, che per troppo tempo è rimasta in sospeso. È un risultato importante che dimostra come, quando le istituzioni lavorano in sinergia e con determinazione, sia possibile restituire legalità, dignità e nuove prospettive a tante famiglie in difficoltà. Un ringraziamento va all’assessorato all’Emergenza abitativa, alla Prefettura, alla polizia municipale e a tutte le persone che hanno contribuito a questo percorso. L’amministrazione sta affrontando con responsabilità e concretezza la sfida dell’emergenza abitativa, e continueremo a farlo, mettendo al centro le persone e i loro bisogni fondamentali». Lo dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla in merito allo sgombero di un edificio occupato. Gli uffici e gli agenti della polizia municipale hanno assistito le famiglie nelle operazioni di abbandono dell’immobile. Le persone sono state ricollocate in 4 case confiscate (3 a Falsomiele e uno in corso Pisani), due appartamenti Erp in via Mozambico e nel quartiere Villagrazia e altri tre dello Iacp (due a Borgo Nuovo e uno in via Filippo Paladini).