Palermo, la scuola si era rifiutata di accogliere un bimbo disabile, il giudice: «Deve essere iscritto»

I genitori di un bambino palermitano di 6 anni, con un lieve handicap riconosciuto dall’Inps, si sono visti rifiutare la domanda di iscrizione del proprio figlio all’"Educandato statale Maria Adelaide» di Palermo. Ma dopo una battaglia legale di circa sei mesi il Tribunale, prima sezione civile, giudice Eleonora Bruno, "accertata la natura discriminatoria della condotta dell’educandato Maria Adelaide», ha ordinato «l'immediata e pronta iscrizione dell’alunno» per il prossimo anno scolastico.

I fatti risalgono al 21 gennaio scorso, quando i genitori del bambino, affetto da disturbo del linguaggio in terapia logopedica ed in cura con la neuropsichiatria infantile dell’Asp, inviano la domanda telematica di iscrizione alla prima classe con richiesta di semiconvitto. L’istanza il 12 febbraio viene rigettata ed il bambino inviato in un altro istituto.

I genitori, assistiti dagli avvocati Maurizio Lino e Alessandra Gazzè, non si danno per vinti, chiedono l’accesso agli atti e decidono di presentare ricorso per il riconoscimento del comportamento discriminatorio. L’Ufficio scolastico regionale Sicilia e il Maria Adelaide si costituiscono in giudizio, sollecitando il rigetto della domanda ed evidenziando la legittimità dell’operato. Una tesi che non ha convinto il giudice.