La nomina di Annalisa Tardino, Schifani rientra a Palermo per il ricorso al Tar

Il governatore della Sicilia Renato Schifani, apprende l’Ansa, sarebbe rientrato a Palermo per occuparsi in prima persona, assieme ai legali della Regione, della stesura del ricorso contro la nomina, fatta dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, di Annalisa Tardino a commissario straordinario dell’autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale. Il ricorso sarà presentato al Tar

Sicilia. Finora non ci sarebbe stato alcun contatto tra Salvini e Schifani.

Per Palazzo d’Orleans ci sarebbero diversi profili di illegittimità, anche nella procedura. Schifani contesta al Mit anche la mancata concertazione con la Regione, il governatore ieri sarebbe stato informato dell’imminente nomina con un messaggio informale su whatsapp, mentre la comunicazione ufficiale del Mit sarebbe stata trasmessa alla posta elettronica della Presidenza della Regione dopo la firma del decreto.