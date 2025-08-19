La nomina di Annalisa Tardino, dal Comune di Palermo si chiede una scelta «più condivisa possibile»

Nessuna comunicazione ufficiale al momento da parte del sindaco di Palermo Roberto Lagalla sulla nomina di Annalisa Tardino a commissario straordinario dell’autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale fatta ieri dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e contestata dal governatore Renato Schifani che sta lavorando al ricorso al Tar per presunti profili di illegittimità.
Dal Comune trapela, tuttavia, «l'auspicio che si arrivi a una soluzione il più condivisa possibile considerando l’autorità portuale un ente strategico per la città».
