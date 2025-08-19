La droga, l'aggressione ai poliziotti e lo scrocco di energia: controlli e denunce a Palermo

Gli agenti della squadra mobile di Palermo hanno denunciato in stato di libertà L.B.G. (le sue iniziali), 25 anni, sequestrando 6 grammi di cocaina che erano stati trovati in suo possesso alal Vucciria.

Nell’ambito dell’attività di controllo, avvenuta in una strada che il giovane percorreva a bordo di uno scooter senza la patente di guida – circostanza per la quale è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria -, si sono registrati dei momenti di tensione con alcuni abitanti del rione, innescati dalla reazione del padre del ragazzo, L.B.M. classe '80, che aggrediva fisicamente gli operatori.

In conseguenza di tale condotta, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per furto aggravato di energia elettrica, in relazione all’avvenuto riscontro di irregolare fornitura nella sua abitazione.

Dopo il processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato e a L.B.M è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione negli uffici della polizia giudiziaria.