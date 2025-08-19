È morto Salvo Vitale, amico fedele di Peppino Impastato

E’ morto Salvo Vitale, Docente di storia e filosofia presso il liceo di Partinico e amico di Peppino Impastato. "Non riesco a trovare le parole, nonostante le sue siano state tra quelle che mi hanno permesso di sentire Peppino più vicino - scrive in una nota Luisa Impastato, nipote di Peppino e presidente di Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato -. Ci lascia un altro pezzo grande della nostra storia, una storia di ragazzi che volevano cambiare il mondo sfidando il potere della mafia e che oggi è diventata di molti. Non trovo le parole, Salvo. Ma provo un altro grande senso di vuoto. A Dina, Sabry, Karol e Vincenzo e a quanti hanno condiviso con Salvo Vitale un pezzo di vita e di impegno insieme il nostro più affettuoso e sentito abbraccio. Ciao Professore, ti voglio bene".