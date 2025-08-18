Scuola, la Cgil: in Sicilia coperto solo il 28% dei posti liberi di personale Ata

«A partire dal 1° settembre 2025, in Sicilia saranno solo 404 le immissioni in ruolo del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario), a fronte di 1.404 posti disponibili. Una copertura del 28,77%, ben al di sotto della media nazionale del 31,36%». Lo scrive in una nota la FLC CGIL Sicilia che giudica del tutto insoddisfacente il dato e che rischia di aggravare ulteriormente le criticità del sistema scolastico regionale.

«Queste cifre – dichiara Adriano Rizza, Segretario Generale della Flc Cgil Sicilia – confermano l’incapacità del sistema di rispondere alle reali esigenze delle scuole. Con solo 404 assunzioni su 1.404 posti liberi, si continua a penalizzare il diritto alla stabilità lavorativa e a compromettere il funzionamento degli istituti. È inaccettabile che, nonostante le nostre pressioni a livello nazionale e regionale, si mantengano vincoli di turnover che strangolano il pubblico impiego».

Nello specifico, scrive il sindacato, saranno solo 272 Collaboratori Scolastici su 862 posti disponibili; 78 Assistenti Amministrativi su 280 posti disponibili; 41 Assistenti Tecnici su 213 posti disponibili e 8 Funzionari EQ (ex DSGA) su 12 posti disponibili. Particolarmente grave la situazione per alcune figure professionali, come infermieri, cuochi, guardarobieri e operatori dei servizi agrari, per cui non è prevista alcuna assunzione nonostante i 37 posti disponibili e la presenza di candidati idonei nelle graduatorie.