Rifiuti ai piedi del murale di Schillaci, Figuccia: «Non possiamo permettere queste cose»

«Non possiamo permettere che la spazzatura deturpi un simbolo che rappresenta la nostra identità e il nostro amore per il calcio e la nostra città», ha detto Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all'Ars, intervenendo sulla presenza di rifiuti e ingombranti davanti al murales dedicato a Totò Schillaci, come raccontato dal Giornale di Sicilia, inaugurato due mesi fa e realizzato al Cep di Palermo sulla parete di un palazzo di proprietà dello IACP (Istituto autonomo Case Popolari Palermo) dall’artista Igor Scalisi Palminteri.

«L'opera raffigura l'eroe delle notti magiche di Italia ’90, simbolo del calcio italiano e immagine rappresentativa di riscatto e speranza per il Cep e non solo. Auspico un intervento immediato dell'amministrazione comunale e della Rap, per ripristinare immediatamente il decoro dell’area. Proporrò di lanciare una campagna di sensibilizzazione per educare la cittadinanza al rispetto degli spazi pubblici».