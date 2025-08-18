Palermo, ripristinata l’erogazione idrica nelle zone colpite dal maltempo

Sono state ripristinate le normali condizioni di erogazione idrica nei distretti di Palermo che nei giorni scorsi avevano subito disservizi a causa del maltempo. Gli impianti colpiti tra il 16 e il 17 agosto sono tornati in funzione già da diverse ore.

In particolare, è ripresa a pieno regime l’erogazione nei quartieri Borgonuovo, Passo di Rigano e Perpignano Alto, dove la distribuzione dell’acqua era stata interrotta. Anche in provincia la situazione è in via di normalizzazione.

Restano invece disservizi residuali nei Comuni di Baucina, Ciminna e Ventimiglia di Sicilia, oltre che nel distretto Termini Alto, dove sono in corso interventi di manutenzione per risolvere le criticità agli impianti elettrici.

Amap invita i cittadini a consultare gli aggiornamenti sul sito www.amapspa.it oppure a contattare i numeri 091.279111 (risponditore automatico) e 800-915333 (da rete fissa).