Palermo, la via Roma a senso unico: da oggi traffico rivoluzionato

Dalle sette di stamattina due pattuglie della polizia municipale - e altre due saranno presenti nel pomeriggio - saranno schierate, palette alla mano, all’incrocio con via Emerico Amari per regolare il traffico e abituare automobilisti e motociclisti alle nuove regole della viabilità: da oggi l’ultimo tratto di via Roma, dall’incrocio con via Cavour a piazza don Luigi Sturzo sarà senso unico.

I mezzi, esclusi autobus e taxi (che, come ambulanze, mezzi delle forze dell’ordine e altri autorizzati, possono ancora andare verso la stazione, su una corsia a loro riservata), possono soltanto dirigersi verso la rotonda e proseguire su via Puglisi Bertolino, verso via Isidoro Carini, o salire per via Filippo Turati verso il Politeama.

Chi deve andare alla stazione centrale può immettersi in via Roma ma, arrivando in via Amari, è obbligato a svoltare a destra per poi imboccare la via Wagner, così come indicato nella mappa pubblicata in alto. Da lì sempre dritto anche per via Villaermosa, fino ad arrivare in via Cavour, da dove si può tornare su via Roma, che da lì in poi, in direzione stazione, rimane a doppio senso.