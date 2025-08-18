Palermo, è geloso del nuovo compagno dell'ex moglie e lo accoltella: arrestato per tentato omicidio allo Zen

La polizia ha arrestato un uomo di 52 anni, A. P., accusato di tentativo di omicidio aggravato, lesioni personali e minacce gravi. L’uomo ha aggredito l’ex moglie e la suocera e ha ferito a coltellate il nuovo compagno. E’ successo allo Zen in via Luigi Einaudi, a Palermo. Gli agenti dopo averlo preso lo hanno portato al carcere Pagliarelli. La vittima, un 33enne, è stato trasferito a Villa Sofia: nonostante le gravi condizioni non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore si è presentato in casa del nuovo compagno dell’ex moglie. Con una scusa si è fatto aprire e poi ha iniziato a picchiare le donne e infierire sull'uomo. Almeno dieci le coltellate inferte alla vittima.