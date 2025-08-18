Operazione dei carabinieri a Mondello, scoperti sette lavoratori in nero in un noto locale

Altri due palermitani di 40 e 49 anni sono stati denunciati perché sorpresi ad espletare la professione abusiva di guardia macchine e parcheggiatore abusivo.

Fermati due uomini di 34 e 57 anni che, nel corso di una perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di coltelli di genere vietato. È così scattata la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Fermato anche un 45 enne palermitano che era alla guida della propria auto. Sottoposto all'alcol test, è risultato avere un livello superiore a quello consentito dalla legge, venendo deferito per guida sotto l’influenza dell’alcol.

Operazione dei carabinieri a Mondello e Partanna-Mondello. Denunciati 6 palermitani di età compresa tra i 32 ed i 57 anni, alcuni dei quali già noti alle forze di polizia. L'attività di controllo è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia cittadina San Lorenzo, in sinergia con personale del Nucleo Radiomobile, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

I Carabinieri specializzati del Nas e del Nil hanno, invece, effettuato due accessi ispettivi e controllato due attività commerciali della borgata marinara.

In Piazza Mondello è stato deferito il titolare 32enne di un noto locale, dove sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. All’interno dell’attività gli Ispettori del Lavoro hanno accertato la presenza di sette lavoratori in nero, di cui uno extracomunitario privo di permesso di soggiorno, che non erano stati sottoposti alle prescritte visite mediche. Al gestore, sanzionato amministrative per un totale di 11.500 euro, è stata altresì notificata la contestuale sospensione dell’attività.

In Piano Gallo i Carabinieri hanno controllato un’altra nota attività. Alla titolare, 45enne palermitana, sono state contestate violazioni amministrative per un importo superiore ai 5.000 euro per mancata formazione dei lavoratori, mancata nomina del medico, mancata valutazione dei rischi e per la presenza di telecamere non autorizzate.

Complessivamente sono state identificate 189 persone, controllati 71 veicoli, effettuate 5 perquisizioni, segnalate 4 persone alla Prefettura di Palermo quali assuntrici di sostanze stupefacenti con contestuale sequestro di modiche quantità di droga. Elevate 34 sanzioni al Codice della strada, tra cui 14 mancate coperture assicurative, 9 omesse revisioni, 5 guide senza patente, 4 mancanze di documenti di guida e 2 guide senza casco, per un totale di 44.000 euro.