«Nuovo» capolavoro di Michele Catti, emerge un inedito dell’800

Di agiata famiglia, Catti disattese le aspettative paterne verso gli studi giuridici, per i quali non era tagliato. Si iscrisse così a una scuola tecnica che abbandonò per dipingere in campagna. Per breve tempo fu nell’atelier di Francesco Lojacono. Catti scrisse nel suo diario (1873-1876): «Guardavo Lojacono e non mi piaceva»; così lasciò il maestro, per seguire il proprio istinto creativo basato sull’improvvisazione.

Le pennellate libere e composizioni non convenzionali hanno portato a supporre un suo soggiorno parigino, però non documentato. Come altri artisti, Antonino Leto si recò a Parigi nel 1878 e tornò in Italia nel 1880, ma il nostro dipinto è datato 1879 e seppure i due artisti avessero discusso sull’innovativa pittura francese, ritengo che ciò sia stato per Catti una conferma del proprio modo di dipingere, non una svolta nel suo linguaggio.

