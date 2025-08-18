Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Misilmeri, partorisce in ambulanza: mamma e neonato stanno bene

Misilmeri, partorisce in ambulanza: mamma e neonato stanno bene

di

PALERMO (ITALPRESS) – La Seus in campo contro il fenomeno delle aggressioni ai soccorritori. Come annunciato dal presidente Riccardo Castro la società che gestisce il 118 in Sicilia si sta anzitutto costituendo parte civile nei procedimenti penali contro gli autori delle violenze: “Un esempio è quello relativo all’udienza preliminare che si terrà l’11 novembre nei

Una donna ha partorito stamattina un bimbo in un’ambulanza del 118 a Misilmeri. Ad assisterla l'equipaggio composto dal soccorritore della Seus, Vincenzo Saitta, e dall’infermiera Martina D’Angelo. Il prologo è stato alle 6.30, quando da un auto che veniva da Ciminna ed era diretta a Palermo è arrivata una chiamata di soccorso alla centrale operativa del 118 guidata da Fabio Genco: agli operatori è stato detto che a bordo c'era una passeggera incinta e prossima al parto. L’auto, che si è fermata a a Misilmeri, ha atteso allora l’arrivo dell’ambulanza, giunta pochi minuti dopo.

Il mezzo di soccorso si è quindi diretto verso l’ospedale Buccheri La Ferla, ma non c'è stato il tempo di raggiungere Palermo: il bimbo è nato subito dopo a bordo dell’ambulanza «Misilmeri 45».

Mamma e neonato sono stati poi portati in ospedale. Curiosità: il soccorritore Vincenzo Saitta alcuni giorni fa è intervenuto in occasione del parto di un bimbo in una casa di Misilmeri.

Il presidente della Seus, Riccardo Castro, ha commentato: «Ancora una volta il 118 siciliano c'è stato nel momento del bisogno, grazie a uno splendido lavoro di squadra e alla grande professionalità e umanità dei nostri operatori che ci rendono ogni giorno sempre più orgogliosi».

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province