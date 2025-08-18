Migranti, Mediterranea: la nostra nave minacciata dai libici

Mediterranea, la nuova nave dell’organizzazione italiana del soccorso in mare è entrata la scorsa notte nella zona Sar sotto il controllo libico e ha iniziato la sua attività di pattugliamento e monitoraggio in acque internazionali a circa 30 miglia nautiche dalle coste della Libia.

A partire dalle 5 di questa mattina, l’imbarcazione è stata circondata da diversi gommoni veloci militari, che avevano a bordo ciascuno uomini armati con pistole e fucili

mitragliatori. Le imbarcazioni non hanno risposto a nessuna richiesta di identificarsi. Lo rende noto la ong.

«Intorno alle 7:30, sono diventati otto i gommoni veloci disposti a cerchio intorno a Mediterranea, e hanno cominciato pericolose manovre intorno alla prua della nave, mentre i miliziani a bordo, in divisa e molti con il volto coperto dal passamontagna, facevano gesti di minaccia all’indirizzo del nostro equipaggio. - prosegue il comunicato - Subito dopo hanno inviato ossessivi messaggi radio con una sola frase "Go out off Libya - Go out off Libya"».