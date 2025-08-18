Mafia a Palermo. Gino u mitra e l’oro del clan: «Mai avuto legami con lui»

I lingotti che viaggiavano nascosti nelle auto, frutto della fusione di collane, bracciali e anelli rubati, sono stati per anni la forma più redditizia di riciclaggio di Cosa nostra. Un sistema che passava dai compro oro compiacenti e portava i vari oggetti di valore, rubati in precedenza, in varie fonderie soprattutto della Campania, in modo da trasformarli in merce «pulita e immacolata».

In pochi anni, tra il 2016 e il 2018, sarebbero transitate in città oltre due tonnellate d’oro per un valore superiore a 75 milioni, con il sostegno del boss della Kalsa Luigi Abbate, detto Gino u mitra, che aveva finanziato l’avvio del business con centomila euro.

È la cornice investigativa in cui si inserisce il processo ai fratelli Luca, accusati di avere gestito uno dei canali più affidabili per la fusione clandestina e la rivendita del metallo prezioso. «Facemu d’accussì… facemu i virghi», diceva Vincenzo Luca in un’intercettazione del 2013, evocando le barre ricavate dai gioielli o dai rottami d’oro che venivano liquefatti per poi realizzare piccoli lingotti.