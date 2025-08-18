Carini, ondata di furti nelle chiese: l’arciprete costretto a chiuderle fuori dagli orari delle celebrazioni

Le chiese del centro storico di Carini resteranno chiuse al di fuori degli orari delle celebrazioni religiose. A comunicarlo è stato l’arciprete don Giacomo Sgroi con una nota diffusa pubblicamente attraverso la pagina Facebook della comunità. Alla base della decisione, una serie di continui furti e scassi avvenuti nelle ultime settimane, culminati con l’ultimo episodio nella chiesa degli Agonizzanti, dove è stata rubata la strumentazione del Gruppo di Rinnovamento nello Spirito.

«Alla comunità di Carini, con profondo rammarico e preoccupazione – scrive l’arciprete – comunico che, a causa dei continui furti e scassi che hanno colpito in queste settimane il nostro centro storico, e per ultima questo pomeriggio la chiesa degli Agonizzanti, con il furto della strumentazione del Gruppo di Rinnovamento nello Spirito che lì si riunisce per la preghiera, ho deciso di chiudere la chiesa madre e tutte le altre chiese al di fuori degli orari delle celebrazioni».

Il post sulla pagina Facebook della Chiesa Madre di Carini Il post sulla pagina Facebook della Chiesa Madre di Carini

Don Giacomo sottolinea come la situazione richieda un’attenzione immediata e condivisa: «La grave situazione che da giorni si vive a Carini necessita da parte di tutti, Autorità e cittadini, di una seria attenzione». Pur riconoscendo l’impegno delle istituzioni, l’arciprete chiede un cambio di passo: «Sono certo che le Istituzioni e le Autorità preposte stanno lavorando per porre fine a questi atti criminosi che stanno colpendo singoli cittadini, famiglie, attività commerciali e luoghi istituzionali. Ma sono convinto che con l’impegno e la determinazione si ristabilirà l’ordine e la sicurezza».

Nel frattempo, però, le misure adottate sono drastiche: «Poiché al momento continuano a ripetersi questi atti ignobili – prosegue la nota – sono costretto, al fine di salvaguardare le nostre chiese, ad aprirle a ridosso delle celebrazioni e a presidiarle di notte con un servizio di polizia privata».

Ecco i nuovi orari di apertura delle chiese:

Chiesa del Carmine

Ore 8 apertura

Ore 9 Santa Messa

Chiesa Madre

Ore 17.30 apertura

Ore 18.30 Santa Messa

Al di fuori di questi momenti, le chiese resteranno chiuse. «Si confida in una speciale e urgente attenzione sulla necessità di garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del nostro patrimonio culturale e religioso. Ringrazio tutti per la comprensione e la collaborazione», conclude l’arciprete.