Cane lanciato dal ponte a Palermo, taglia dell’Aidaa

Dagli animalisti mille euro a chi consentirà di individuare il colpevole

«A lanciare il cane dal cavalcavia della strada che collega Palermo a Sciacca non può essere stata che una persona malvagia». Con queste parole l’associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) è intervenuta sulla vicenda della cucciola di husky di nove mesi lanciata a Ferragosto dal ponte in via Olio di Lino, tra Altofonte e la Molara.

È sopravvissuta a un volo di venti metri ed è stata soccorsa dalla Protezione civile comunale, presente in zona per un servizio antincendio, prima di essere trasferita al canile municipale e visitata dai veterinari.

L’Aidaa ha annunciato una ricompensa di mille euro «a chi con la sua denuncia formale fatta alle forze dell’ordine aiuterà ad individuare e far condannare in via definitiva il colpevole».

