Annalisa Tardino è il nuovo commissario dell'Autorità portuale di Palermo, l'Ira di Schifani: «Pronti al ricorso»

«Accolgo con emozione e senso di responsabilità la nomina a commissario dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia Occidentale. Un incarico che mi onora e che affronterò con dedizione assoluta, spirito di servizio ed eleganza istituzionale. Ringrazio il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per aver scelto di valorizzare la rappresentanza di un territorio che ha voglia di riscatto, le competenze maturate nel corso della mia esperienza professionale e istituzionale, finanche in commissione Trasporti del Parlamento Europeo, ed una donna». Lo dice Annalisa Tardino, commentando la sua nomina.

Annalisa Tardino, ex europarlamentare ed ex coordinatrice della Lega in Sicilia, è il nuovo commissario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale. A nominarla è stato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale gestisce e coordina i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle, Licata e Gela.

«In merito alla recente nomina della dottoressa Annalisa Tardino a commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Palazzo d’Orléans comunica che, ove formalmente confermata, il Governo regionale procederà immediatamente ad impugnare, davanti al tribunale amministrativo, il relativo provvedimento del ministero delle Infrastrutture, chiedendone la sospensione in via cautelare» attacca il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani

«La decisione è motivata da due profili di illegittimità evidenti: da un lato la totale assenza di concertazione con la Regione Siciliana, in violazione delle norme che prevedono espressamente una preventiva intesa tra le parti e, dall'altro, la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa per l’assunzione dell’incarico, anche per il ruolo di commissario straordinario, che impongono una comprovata e specifica esperienza nel settore».

Dalla Lega il «buon lavoro»

«Un nodo centrale - commenta l’assessore al Turismo di Palermo Alessandro Anello - del corridoio scandinavo-mediterraneo, armatura infrastrutturale che ricentralizza la Sicilia come piattaforma

logistica euro mediterranea in attesa del ponte sullo Stretto, destinato a rafforzare il ruolo dell’Italia nello scacchiere internazionale. Una sfida entusiasmante che Annalisa Tardino, esponente della Lega, saprà portare avanti con autorevolezza, competenza e passione».

"La nomina di Annalisa Tardino a commissario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale è una scelta che valorizza competenza e preparazione. Già da parlamentare europea, Annalisa Tardino si è distinta per impegno e grande dedizione. Il ministro Matteo Salvini le ha affidato una grande responsabilità per la quale sono richiesti rigore, visione e grande impegno, utili alla crescita e allo sviluppo del sistema portuale siciliano, che già negli ultimi anni ha sperimentato performance rilevanti riconosciute da tutti. Ad Annalisa Tardino rivolgo i migliori auguri di buon lavoro". Lo afferma, in una nota, il senatore Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia.