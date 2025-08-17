Palermo, via Sampolo: il cestino «ribelle» domato da un paletto

A Palermo non ci si annoia mai. Anche i cestini gettacarte hanno il «loro carattere». Prendiamo quello di via Sampolo: è stato «messo in riga» con un paletto di ferro. Una sorta di guardia del corpo, o meglio un sostegno che lo tiene dritto e disciplinato. Una foto scattata lo scorso 4 agosto ritrae quella che a qualcuno potrà apparire come una installazione d'arte contemporanea.

Il risultato è, infatti, quasi comico: il cestino nonostante l'evidente instabilità e la messa in sicurezza, vede i rifiuti continuare a piovergli addosso con regolarità. Carta, plastica, bottigliette: i cittadini, imperterriti, non si fanno scrupolo a riempirlo come se nulla fosse. In fondo, l’ordine è salvo: non vola il cestino, ma volano comunque cartacce.