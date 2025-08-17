Palermo, gli sequestrano la Seicento: l’auto distrutta per ripicca

Hanno organizzato un vero e proprio assalto in viale Lanza di Scalea per riprendersi l’automobile, una Fiat 600, che era stata sequestrata per guida senza patente. Simone Randazzo, 21 anni, residente allo Zen 2, con l’aiuto della compagna, Vita Fasano, lo scorso 29 marzo ha tentato di dirottare il carro attrezzi che stava portando via il suo mezzo.

Con l’aiuto della ragazza, ha sbarrato la strada ai due operatori che avevano appena caricato l’auto sul pianale e stavano raggiungendo viale Strasburgo e li ha costretti sotto minaccia a fare dietrofront ed entrare allo Zen: voleva che il veicolo venisse riportato a casa sua, in via Rocky Marciano, ma i due operatori sono riusciti a rifugiarsi dentro la stazione dei carabinieri. I due sono stati denunciati dagli agenti del commissariato San Lorenzo per estorsione, ma il Gip ha emesso soltanto una delle due misure cautelari richieste, quella per Randazzo, costretto all’obbligo di firma in commissariato.