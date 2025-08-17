Palermo, albero cade su un’auto in transito: passeggeri in ospedale

Un albero si è abbattuto ieri sera su un’auto in transito in via San Martino, nel territorio comunale di Palermo. I passeggeri a bordo del veicolo sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Sull’episodio è intervenuto il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo, che ha ricordato come «da anni denunciamo al Comune di Palermo i pericoli della via San Martino delle Scale (ex SP n.57) nel tratto compreso tra via Montelepre e l’ingresso alla cava di pietra e via Ruffo di Calabria».

Randazzo ha sottolineato che gli incendi devastanti dell’estate 2023 hanno reso il territorio «fragilissimo» e che, nonostante le segnalazioni, «poco e nulla è stato fatto in questi due anni».

Il consigliere ha inoltre evidenziato che solo nei giorni scorsi il sindaco Roberto Lagalla ha emanato una serie di ordinanze che obbligano i privati proprietari dei terreni al taglio degli alberi a rischio crollo lungo la strada comunale. «Chiediamo la piena applicazione delle ordinanze – ha dichiarato Randazzo – e l’avvio immediato delle procedure sanzionatorie previste dal Codice penale qualora trascorsi dieci giorni non siano stati rimossi i pericoli da parte dei proprietari dei terreni».