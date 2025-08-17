Maltempo, Amap: disservizi idrici in diversi comuni e quartieri di Palermo

Amap informa che le condizioni di maltempo verificatesi ieri hanno causato l’interruzione temporanea della fornitura di energia elettrica presso numerosi pozzi e impianti di sollevamento che conducono le acque alle reti idriche dei comuni gestiti. Pertanto, nella giornata di oggi, domenica 17 agosto, non potrà essere effettuata la normale erogazione ai comuni di Ciminna, Ventimiglia di Sicilia, Lascari e Montemaggiore Belsito.

Disservizi si stanno altresì verificando nei seguenti distretti della città di Palermo: Borgonuovo, Passo di Rigano e Perpignano Alto.

Problemi potranno registrarsi anche domani nel comune di Baucina e nel distretto Termini Alto.

Le squadre operative sono al lavoro per ripristinare nel più breve tempo possibile la funzionalità degli impianti. Ogni ulteriore aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it oppure contattando il numero 091.279111 (risponditore automatico) o il numero verde 800-915333 (solo da telefono fisso).