«Mi hanno sparato» ma dagli esami non risultano tracce: aggredito un uomo al Borgo Vecchio

È giallo al Borgo Vecchio a Palermo. Un uomo di 64 anni, Antonino Romano, è stato soccorso e trasportato all'ospedale Civico dopo aver subito un'aggressione in via della Cera.

L'uomo ai sanitari e ai medici dell'ospedale ha detto che sarebbero stati esplosi contro di lui dei colpi di arma da fuoco, ma dai primi esami radiologici eseguiti non ci sarebbero tracce di frammenti metallici. Il sessantaquattrenne ha contusioni ed escoriazioni al volto, segni tangibili della violenza subita sulla quale indagano i carabinieri.

L'uomo avrebbe anche tracce di violenza anche ad un braccio

Gli investigatori dei militari stanno lavorando sulla dinamica e il movente dell'aggressione. L'uomo continua ad affermare che contro di lui sarebbero stati esplosi dei colpi di pistola: potrebbe trattarsi di un segno di avvertimento dopo il pestaggio o l'aggressore potrebbe aver mancato il sessantaquattrenne.