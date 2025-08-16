Ferragosto di controlli tra Palermo e provincia: multe e sequestri nei luoghi della movida

I Poliziotti di Quartiere, operando lungo gli itinerari del centro storico e Mondello, hanno assicurato costanti contatti con cittadini e commercianti, mentre agenti della Polizia di Stato hanno presidiato i luoghi tradizionalmente frequentati da cittadini e turisti, con particolare riguardo al cosiddetto "Percorso Arabo Normanno dell’Unesco" anche al fine di prevenire e reprimere i reati predatori. Personale della Polmare, della Polaria e delle Unità Operative di Primo Intervento hanno intensificato la vigilanza sia del porto che dell’aeroporto.

Per garantire la sicurezza in mare, la Polizia di Stato ha messo in campo, come di consueto, la Squadra Nautica, che si è avvalsa del Nucleo sommozzatori e del Team degli "Acqua Scooter". Il Reparto a Cavallo della Polizia di Stato ha presidiato i giardini e le zone verdi di Palermo assolvendo, così, un servizio di tutela per chi ha deciso di trascorrere un ferragosto a contatto con la natura.

La sicurezza è stata garantita anche attraverso l’impiego dell’elicottero del 4° Reparto Volo della Polizia di Stato che, assicurando un raccordo dall’alto, ha offerto alle pattuglie di terra e di acqua importanti indicazioni operative su eventuali interventi di soccorso o criticità anche legate al traffico stradale.