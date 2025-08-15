Poste, accreditato l'assegno di inclusione di agosto e luglio

Poste Italiane ha provveduto ad accreditare l’assegno di inclusione della mensilità di agosto e del contributo straordinario di luglio, a tutti i cittadini aventi diritto. È quanto rende noto Poste in un comunicato.

«Grazie ad un ingente sforzo tecnologico e allo straordinario impegno dei suoi dipendenti, l’azienda in queste giornate di festa, si è attivata immediatamente per far fronte alle esigenze dei cittadini dando seguito a quanto disciplinato dal recente decreto sul contributo straordinario e al flusso informativo dell’Inps del 13 agosto», conclude la nota.

A Palermo erno state giornate di alta tensione in diversi uffici postali dove l’avvio della distribuzione della Carta del Reddito di Inclusione aveva provocato lunghe code, disagi e momenti di nervosismo.