Paura a Palermo, furgone a fuoco in viale Regione Siciliana

Paura in viale Regione Siciliana dove un furgone bianco ha preso fuoco nei pressi dell’ex Motel Agip. Il mezzo, di colore bianco, è stato avvolto improvvisamente dalle fiamme facendo scattare l’allarme: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che stanno domando le fiamme mentre la polizia municipale ha chiuso la strada per permettere le operazioni. Sul posto anche i carabinieri.

Dai primi accertamenti il veicolo risulta abbandonato: dai controlli dei caschi bianchi è emerso che il furgone era stato segnalato nei mesi precedenti da alcuni residenti che avevano notato la costante presenza del mezzo sempre nello stesso stallo del parcheggio. Nelle prossime ore gli ispettori dei vigili del fuoco lavoreranno per stabilire se si sia trattato di un rogo doloso o se l’incendio sia stato causato da un cortocircuito.