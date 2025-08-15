Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca A 4 anni dal crollo partono i lavori sulla strada provinciale 37 nel Palermitano

A 4 anni dal crollo partono i lavori sulla strada provinciale 37 nel Palermitano

Lunedì espropriati i terreni per affidare i lavori e liberare dall'isolamento i territori di Belmonte Mezzagno e Santa Cristina Gela

di

A quattro anni dal crollo del costone roccioso sulla strada provinciale 37 che ha isolato due comuni Belmonte Mezzagno e Santa Cristina Gela e tutte le aziende agricole di produzione del vino a Pianetto, a settembre partiranno i lavori. La strada provinciale che garantisce un collegamento più veloce è interrotta poiché la galleria paramassi artificiale è stata danneggiata il primo novembre del 2021 dal crollo di parte del costone roccioso. «Dopo il ponte di Ferragosto - dice il sindaco Maurizio Milone - lunedì il Comune di Belmonte Mezzagno procederà all’immissione in possesso delle particelle da espropriare, per i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso che sovrasta la galleria paramassi, della strada provinciale 37, danneggiata dalla caduta massi, per procedere finalmente alla consegna dei lavori.

A settembre così dopo questo passaggio tecnico potranno essere affidati i lavori di messa in sicurezza». Le opere sono state aggiudicate a giugno. A effettuare l’intervento, grazie a un ribasso del 35,8 per cento e per un importo di 4,3 milioni di euro, sarà un’associazione temporanea di imprese coordinata dalla Ms Costruzioni srl di Roma. «E’ la stessa società che ha realizzato i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a Centuripe - aggiunge il sindaco - I tempi previsti per l’appalto sono due anni, ma penso che la strada una volta messo in sicurezza il costone roccioso potrebbe essere aperta anche prima».

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province