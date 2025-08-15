A 4 anni dal crollo partono i lavori sulla strada provinciale 37 nel Palermitano

A quattro anni dal crollo del costone roccioso sulla strada provinciale 37 che ha isolato due comuni Belmonte Mezzagno e Santa Cristina Gela e tutte le aziende agricole di produzione del vino a Pianetto, a settembre partiranno i lavori. La strada provinciale che garantisce un collegamento più veloce è interrotta poiché la galleria paramassi artificiale è stata danneggiata il primo novembre del 2021 dal crollo di parte del costone roccioso. «Dopo il ponte di Ferragosto - dice il sindaco Maurizio Milone - lunedì il Comune di Belmonte Mezzagno procederà all’immissione in possesso delle particelle da espropriare, per i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso che sovrasta la galleria paramassi, della strada provinciale 37, danneggiata dalla caduta massi, per procedere finalmente alla consegna dei lavori.

A settembre così dopo questo passaggio tecnico potranno essere affidati i lavori di messa in sicurezza». Le opere sono state aggiudicate a giugno. A effettuare l’intervento, grazie a un ribasso del 35,8 per cento e per un importo di 4,3 milioni di euro, sarà un’associazione temporanea di imprese coordinata dalla Ms Costruzioni srl di Roma. «E’ la stessa società che ha realizzato i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a Centuripe - aggiunge il sindaco - I tempi previsti per l’appalto sono due anni, ma penso che la strada una volta messo in sicurezza il costone roccioso potrebbe essere aperta anche prima».