Reddito di Inclusione, caos negli uffici postali di Palermo per la consegna della Carta: tensioni e minacce

Giornata di tensione e disordini in diversi uffici postali, causata dall’avvio della distribuzione della Carta del Reddito di Inclusione. Fin dalle prime ore del pomeriggio di ieri, lunghe file di utenti in attesa della consegna della carta sociale hanno generato momenti di forte nervosismo.

Ed in alcuni casi la situazione è degenerata fino a episodi di violenza verbale, con minacce tra gli utenti e verso il personale.

«L’atmosfera esasperata ha reso necessario l’intervento di Polizia e Carabinieri in diversi uffici postali, dopo numerose segnalazioni giunte al numero di emergenza», scrive in una nota la Slp Cisl

«Sono pervenute innumerevoli segnalazioni relative alla mancata comunicazione, da parte dell’azienda sull’erogazione della Carta di Inclusione - dichiara Martina Furceri, segretaria Slp Cisl del coordinamento di Palermo -. Questa grave omissione ha trasformato gli uffici in ambienti ad alto rischio, dove i lavoratori sono stati oggetto di aggressioni verbali e minacce. Tutto ciò era pienamente evitabile con un’adeguata e tempestiva informazione. A tutela della salute e della sicurezza di ogni dipendente, è indispensabile un intervento immediato da parte dell’azienda».