Parto in casa all’alba a Misilmeri, il piccolo nasce tra le braccia dei soccorritori del 118

È stata un’alba che la famiglia Costa non dimenticherà mai. Alle 4.41 di questa mattina, tra emozione, concitazione e un pizzico di tensione, la signora Giada Costa ha dato alla luce il suo bambino direttamente nel salotto di casa, assistita dal tempestivo intervento degli operatori del 118 che arrivati nell’abitazione hanno chiamato la Guardia medica che con la dottoressa Giulia Mineo ha fornito la prima assistenza.

Mamma e bimbo stanno bene, e i genitori – ancora emozionati per la nascita – si sono congratulati calorosamente con tutta l’equipe del 118 per il tempestivo e professionale intervento, che ha permesso di trasformare un’emergenza in un momento indimenticabile e dal lieto fine