Palermo, droga nascosta tra i tetti e nelle lavatrici abbandonate: doppio sequestro dei Carabinieri allo Zen

Tetti e lavatrici usati come nascondigli per la droga: è quanto emerso da due distinte operazioni dei Carabinieri della Compagnia di Palermo San Lorenzo, impegnati in un’attività di controllo del territorio nei quartieri Zen 1 e Zen 2. I militari della Stazione San Filippo Neri, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno sequestrato complessivamente oltre 4 chilogrammi di sostanze stupefacenti, già confezionate e pronte per lo spaccio.
Nel quartiere Zen 1, durante un pattugliamento in via D’Alvise, i militari hanno notato un giovane che camminava sul solaio di un condominio con in mano una busta di plastica. Alla vista dell’auto di servizio, il ragazzo si è inginocchiato, poi è scomparso all’interno della copertura calpestabile. Insospettiti dal comportamento, i carabinieri hanno ispezionato il tetto dell’edificio e, all’interno della canna fumaria, hanno rinvenuto un sacchetto contenente 8 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 750 grammi, oltre a 55 grammi della stessa sostanza già suddivisa in dosi.
Contemporaneamente, allo Zen 2, una perlustrazione più ampia ha condotto al ritrovamento di una vera e propria scorta di droga nascosta in vari punti del quartiere, tra cui anche una lavatrice abbandonata tra i padiglioni. Il sequestro ha riguardato:
- 3,3 kg di hashish (28 panetti, 311 dosi e una stecca);
- 85 dosi di crack (circa 51 grammi);
- 8 involucri di marijuana (circa 3 grammi);
- 9 dosi di cocaina (circa 3 grammi);
- 3 bustine con sostanza da taglio, presumibilmente destinata alla cocaina.
Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto ad analisi dal laboratorio del comando provinciale di Palermo. Le indagini proseguono per risalire alla rete di spaccio che sfrutta luoghi sempre più insospettabili per occultare le sostanze.
