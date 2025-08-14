Palermo, droga nascosta tra i tetti e nelle lavatrici abbandonate: doppio sequestro dei Carabinieri allo Zen

Tetti e lavatrici usati come nascondigli per la droga: è quanto emerso da due distinte operazioni dei Carabinieri della Compagnia di Palermo San Lorenzo, impegnati in un’attività di controllo del territorio nei quartieri Zen 1 e Zen 2. I militari della Stazione San Filippo Neri, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno sequestrato complessivamente oltre 4 chilogrammi di sostanze stupefacenti, già confezionate e pronte per lo spaccio.

Nel quartiere Zen 1, durante un pattugliamento in via D’Alvise, i militari hanno notato un giovane che camminava sul solaio di un condominio con in mano una busta di plastica. Alla vista dell’auto di servizio, il ragazzo si è inginocchiato, poi è scomparso all’interno della copertura calpestabile. Insospettiti dal comportamento, i carabinieri hanno ispezionato il tetto dell’edificio e, all’interno della canna fumaria, hanno rinvenuto un sacchetto contenente 8 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 750 grammi, oltre a 55 grammi della stessa sostanza già suddivisa in dosi.