Bomba d'acqua su Corleone, danni e disagi. Le foto

Fortissima pioggia nella zona di Corleone e Tremonzelli e lungo l’autostrada Palermo-Catania. La forte perturbazione ha provocato danni soprattutto nelle campagne. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile per soccorrere i residenti.

«Nel pomeriggio la nostra città è stata colpita da una violenta bomba d’acqua che ha provocato disagi e criticità in diverse aree del territorio - dice il sindaco di Corleone Walter Rà - La nostra squadra reperibile è stata operativa da subito per intervenire nei punti maggiormente colpiti, con l’obiettivo di ripristinare la normale viabilità sia urbana che extraurbana e garantire la sicurezza dei cittadini. Comprendiamo le difficoltà che alcuni di voi stanno affrontando in queste ore e ribadiamo il costante impegno dell’amministrazione nel fornire supporto e assistenza».