Palermo, un tratto di via Roma a senso unico per un anno

L'Ufficio traffico e mobilità ordinaria del Comune di Palermo, a parziale rettifica e integrazione di due precedenti ordinanze (O.D. 757 del 11/06/2025 e O.D. 1221 del 24/10/2024), ha emesso un nuovo provvedimento che istituisce il senso unico di marcia nel tratto della via Roma compreso tra la via Cavour e la via E. Amari/ piazza Sturzo per un anno, in via sperimentale, a decorrere dal prossimo 18 agosto.

Il provvedimento, che nasce da un confronto con i commercianti e i residenti e che rientra tra quelle misure di riqualificazione della via Roma fortemente volute dal sindaco Lagalla, istituisce anche una corsia riservata ai mezzi adibiti al trasporto pubblico e di soccorso e sicurezza, nel tratto compreso tra la via E. Amari e la via Cavour, in direzione stazione Centrale.

Nel dettaglio l'ordinanza stabilisce quanto segue:

Via Roma

- tratto compreso tra la via Cavour e la via E. Amari: istituzione del senso unico di marcia;

- tratto compreso tra la via E. Amari e la piazza Don Luigi Sturzo: istituzione del doppio senso di marcia;

- tratto compreso tra la via Cavour e la piazza Don Luigi Sturzo lato destro: istituzione corsia riservata;

- tratto compreso tra la piazza Don Luigi Sturzo e la via Cavour: istituzione di corsia riservata contromano;

- posizionamento di segnaletica direzionale con dicitura "direzione Teatro Massimo” e “Direzione Porto " in corrispondenza dell'intersezione tra la via Roma e la via E. Amari “direzione Stazione Centrale".