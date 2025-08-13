Palermo, sorpresi a rubare cavi lungo la ferrovia: bloccati due minori

Gli agenti della polizia ferroviaria di Palermo, nei giorni scorsi, su indicazione del personale di FS Security, individuavano e bloccavano due minori che, venivano trovati in possesso di cavi telefonici poco prima asportati dalla sede ferrata. Avevano anche una sega ad arco probabilmente utilizzata per il taglio dei cavi, cui veniva posto in sequestro.
I poliziotti, inoltre, nelle immediate vicinanze rinvenivano altri cavi della stessa tipologia di pertinenza di ferrovie, per un totale di circa 300 metri, che unitamente ai primi venivano recuperati per la successiva riconsegna a personale di Rfi S.p.A..
I minori, al termine degli adempimenti di rito, venivano affidati ai rispettivi genitori.
