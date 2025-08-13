«L’equipaggio non fu pronto», così il Bayesian colò a picco a Porticello

Alle 3,57 del 19 agosto dell’anno scorso, il Bayesian comincia a spostarsi verso destra, sotto la spinta del vento. Sei minuti dopo, alle 4,03, non sarà più visibile in nessuna delle telecamere puntate sul golfo di Porticello. È la sequenza della tragedia ricostruita dalla guardia costiera, in un’informativa di 42 pagine a disposizione della Procura di Termini Imerese, che ha messo in fila dati meteorologici, immagini video e testimonianze per spiegare come un evento estremo e rapidissimo abbia portato all’affondamento dello yacht di lusso e alla morte di sei passeggeri - il tycoon inglese Mike Lynch e la figlia Hannah di 19 anni; l’avvocato americano Chris Morvillo e la moglie Neda; il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer, con la consorte Judy - e del cuoco di bordo, Recaldo Thomas. I corpi furono estratti nelle 48 ore successive a 50 metri di profondità, dove poi il panfilo è rimasto per dieci mesi fino al 21 giugno, quando la società olandese Hebo con le gru Hebo Lift 10 e Lift 2 hanno riportato a galla il relitto.