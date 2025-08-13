Trasportò 5 tonnellate di cocaina in Sicilia, il cargo Plutus lascia il porto di Termini Imerese dopo due anni

Ha trasportato uno dei più grossi carichi di cocaina mai sequestrato in Sicilia, circa 5 tonnellate. Il cargo Plutus battente bandiera di Palau era stato intercettato dalla guardia di finanza nel 2023. Da allora dopo il sequestro, le indagini e 15 arrestati è rimasto in banchina al porto di Termini Imerese.

Oggi dopo un lungo contenzioso la nave ha lasciato il porto liberando la banchina e arrivando al porto di Palermo. Una breve sosta in attesa di essere affidata ad un armatore. "Dopo due anni di lavoro silenzioso, di confronto costante e serrato con tutte le Istituzioni coinvolte, la Plutus lascia finalmente il nostro porto per raggiungere Palermo - dice il sindaco di Termini Imerese Maria Terranova - È stato un percorso complesso, fatto di ascolto, collaborazione e determinazione, in cui ogni parte ha dato il proprio contributo senza mai far mancare attenzione e rispetto per la nostra città. Voglio ringraziare l’autorità portuale, la capitaneria di porto e tutte le istituzioni che hanno reso possibile questo traguardo».