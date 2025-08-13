Il giallo della morte di Simona a Bagheria, riconvocati dai carabinieri gli organizzatori della festa

I carabinieri convocano alcuni dei presenti alla festa durante la quale ha perso la vita Simona Cinà, annegata nella piscina di una villa ad Aspra, nella notte tra l’1 e il 2 agosto. Domani pomeriggio, alla caserma di Bagheria saranno ascoltati di nuovo i due fidanzati che avevano organizzato l’evento per festeggiare la loro laurea, chi si è tuffato per riportare la giovane in superficie, chi le ha praticato il massaggio cardiaco e gli altri che erano intorno alla vasca. Le nuove audizioni punteranno ad approfondire la fase del ritrovamento e dei primi soccorsi, passaggi che, a giudicare dalla scelta di richiamare alcuni testimoni già sentiti, restano da chiarire nei dettagli.

Tra gli aspetti da approfondire potrebbe esserci l’organizzazione della serata dal punto di vista della sicurezza: per una festa in villa con piscina non è obbligatorio avere un bagnino, ma è essenziale valutare i rischi, predisporre misure alternative e informare gli invitati sulle precauzioni da seguire. Regole che in questo caso potrebbero non essere state rispettate: al vaglio ci sarebbero le posizioni del proprietario dell’immobile, del «sensale» a cui era stato affidato e agli stessi ragazzi che lo avevano affittato per il party. Ma le domande si concentreranno anche sulle modalità con cui la ventenne è stata riportata a bordo vasca. Gli investigatori intendono chiarire quante persone fossero presenti al momento del recupero e chi abbia partecipato materialmente alle manovre di soccorso. Versioni e ricordi verranno messi a confronto dagli investigatori per ricostruire con maggiore precisione la sequenza di quanto è accaduto. Non è escluso che vengano acquisite ulteriori fotografie o filmati realizzati quella notte per verificare tempi e movimenti nella villa.