I tornelli a Mondello, la guardia di finanza: non impediscono l'accesso al mare

Sette varchi di accesso pubblico ben segnalati, 4 installazioni per il controllo degli accessi pedonali ai varchi d’ingresso nei lidi Valdesi, Sirenetta, Onde beach, Stabilimento sempre presidiati. La presenza dei varchi pubblici parrebbe idonea a garantire il diritto di accesso al mare. La predisposizione di varchi separati per la clientela pagante non inciderebbe negativamente sulla legittimità del sistema a condizione che il passaggio pubblico rimanga integro visibile sicuro e sempre fruibile. Lo scrive la fuardia di finanza, sezione operativa della stazione navale, alla Regione siciliana dopo aver ricevuto l’incarico di ispezionare la possibilità di fruizione della spiaggia di Mondello a Palermo.

La società Italo-belga, da dieci anni aveva piazzato nelle zone di sua competenza, dove si accede dietro pagamento giornaliero o abbonamento, dei tornelli, che sono sempre aperti, e il deputato regionale Ismaele La Vardera aveva presentato un ordine del giorno all’Assemblea siciliana per impegnare il governo Schifani a intervenire perchè secondo lui si impediva alla gente il libero accesso al mare.