Arrestati due spacciatori di droga allo Sperone e a Partinico

Dopo aver ricevuto via radio dai colleghi di altre pattuglie l’esito positivo, in relazione al possesso di stupefacente, delle perquisizioni effettuate sugli automobilisti che avevano poco prima approcciato il 45enne, i poliziotti hanno fermato quest’ultimo e gli hanno chiesto conto della sua presenza in quello spicchio dello Sperone. Addosso all’uomo, nelle sue parti intime, sono state trovate dosi di cocaina. Questa circostanza, unita all’esito delle perquisizioni sugli “acquirenti”, hanno condotto al suo arresto. Il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

Nel primo caso, arresto e sequestro sono state effettuati dai poliziotti della sezione investigativa del commissariato Brancaccio. I poliziotti, in abiti “civili” e con estrema discrezione, hanno tenuto d’occhio l’atteggiamento più che sospetto di un uomo di 45 anni, noto per i suoi precedenti specifici. Questi è stato visto stazionare per lungo tempo in strada, nei pressi di uno spazio pubblico dello Sperone, tradizionalmente destinato allo spaccio.

La polizia di Stato, in due distinte operazioni, ha arrestato due uomini e ha sequestrato dosi di stupefacente destinate alle piazze di spaccio dello Sperone a Palermo e di Partinico.

Quasi contestualmente, i poliziotti del commissariato di Partinico sono pervenuti all’individuazione di una base logistica per il confezionamento e per lo smercio di dosi di stupefacente, allestita all’interno di una palazzina ed in particolare di un’abitazione, per atro intestata a persona diversa dall’utilizzatore.

Questi era un uomo di 27 anni con precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti. Seguendo indizi e riscontri, i poliziotti hanno ritenuto che l’uomo potesse avere approntato una base operativa in quell’abitazione e li hanno effettuato una perquisizione che ha consentito di trovare marijuana, denaro, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Denaro e droga sono stati sequestrati ed il giovane è stato tratto in arresto. Anche in questo caso il provvedimento è stato convalidato.