Pietro Lo Monaco parla sui social dopo l'incidente: «Tutto rotto ma vivo»

Uscito da prognosi riservata. Tutto rotto ma vivo. Ringrazio uno ad uno quelli che mi hanno mandato parole gradite di incoraggiamento. Vi porto tutti nel mio cuore. Arrivederci a presto". Così Pietro Lo Monaco, ex amministratore delegato del Catania e oggi consulente dell’Enna in Serie D, sui social parlando dopo l’incidente di cui è stato vittima nei giorni scorsi. A fare chiarezza sulle sue condizioni è anche l’Enna: "Cari amici e tifosi, abbiamo sentito telefonicamente il Direttore Pietro Lo Monaco e ci ha riferito delle sue condizioni di salute migliorate - si legge sul profilo Instagram del club siciliano -. D’accordo con lui, per il forte rapporto d’amicizia che lo lega al nostro club, intendiamo fare chiarezza su alcune ricostruzioni inesatte quanto al suo stato di salute: fin dai primi momenti post incidente le condizioni sono rimaste buone e mai critiche. L'attività della nostra area tecnica prosegue con il supporto della PLM Management facendo riferimento a Domenico Panico, da sempre uomo di fiducia del direttore che resta il nostro primo consigliere sullo sviluppo del club"