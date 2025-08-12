Partinico, passaggio di consegne al comando della Guardia di Finanza

Il Capitano Riccardo Andrea Valentino, al termine di quattro anni di permanenza alla guida delle Fiamme gialle di Partinico, dopo aver svolto un periodo di intenso lavoro, conseguendo ottimi risultati in tutti i settori d’interesse strategico per il Corpo, è stato trasferito presso il Nucleo di polizia economico finanziaria di Torino, dove ha assunto un nuovo prestigioso incarico.
Lascia la guida del Reparto al Tenente Vincenzo Mezzasalma, 27 anni, di origini siciliane, laureato in giurisprudenza, proveniente dal I Gruppo di Trieste, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante del I Nucleo Operativo.
II Comandante Provinciale di Palermo, Gen. B. Domenico Napolitano, ha formulato al Tenente Vincenzo Mezzasalma i migliori auguri per il nuovo incarico, auspicando ulteriori successi per il Reparto, nell’interesse del Corpo e del Paese.
