Palermo, spaccio allo Zen 2: arrestato un 47enne

I Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri hanno arrestato un 47enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso nel quartiere “Zen 2” durante un’operazione mirata di controllo del territorio. I militari, impegnati in attività di pattugliamento, hanno notato movimenti sospetti: il 47enne stava cedendo piccoli involucri a diversi acquirenti.

Bloccato sul posto, è stato sottoposto a perquisizione personale. I Carabinieri hanno rinvenuto 6 dosi di cocaina e un panetto di hashish. Le indagini immediate hanno portato alla scoperta del nascondiglio della droga: un barattolo occultato all’interno di una porta di ferro, nel punto in cui l’uomo era stato osservato aggirarsi poco prima.

Il 47enne è stato condotto in caserma e dichiarato in arresto. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato il provvedimento. La sostanza stupefacente è stata inviata al laboratorio di analisi del Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo per le verifiche.