Palermo, prorogato di un altro mese l'incarico agli ispettori ambientali

E’ stato prorogato di un mese l'impiego degli ispettori ambientali contro l’abbandono dell’immondizia a Palermo. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato l'ordinanza che garantisce la continuità del servizio dei controlli in attesa che il Consiglio comunale approvi il nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti. Ai 37 ispettori nominati in origine se ne è aggiunto un altro: la Srr Palermo città

metropolitana ha infatti comunicato il nominativo di un nuovo dipendente in possesso dei requisiti necessari all’inserimento nella lista del personale idoneo all’incarico.

Gli ispettori hanno la qualifica di pubblico ufficiale con le funzioni di controllo, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni. Nelle prime settimane di attività, hanno elevato oltre 150 multe.