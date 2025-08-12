Palermo, per Ferragosto scatta il piano straordinario per la pulizia delle spiagge

"In vista del Ferragosto, di concerto con l'assessorato Ambiente del comune di Palermo guidato da Pietro Alongi, l’azienda Reset avvierà un’operazione straordinaria di pulizia delle spiagge della città. Questo intervento, che si svolgerà tra il 14 e il 15 agosto, garantirà un Ferragosto all’insegna del rispetto dell’ambiente e della vivibilità delle nostre spiagge". Lo dichiarano i Consiglieri comunali Teresa Leto e Pasquale Terrani, che aggiungono: "Il 14 agosto, a partire dalle prime ore del pomeriggio, inizierà la distribuzione dei sacchi per la raccolta dei rifiuti a tutti i bagnanti. Gli operatori saranno presenti per supportare i cittadini nella salvaguardia del litorale, affinché ognuno possa contribuire a mantenere pulito il proprio spazio. Dopo la mezzanotte, partirà la pulizia notturna delle spiagge, un’azione pensata per assicurare un ambiente accogliente e pulito al risveglio del giorno successivo. Il 15 agosto, le attività di pulizia proseguiranno dalle 6:00 del mattino, con l’installazione di cassoni per la raccolta dei sacchi, in modo da facilitare e velocizzare le operazioni di smaltimento. La distribuzione dei sacchi e il posizionamento dei cassoni si estenderanno su tutto il litorale costiero palermitano, a partire dalla Costa Sud comprendendo anche il tratto di Romagnolo, attualmente non in concessione a Reset ma che riteniamo fondamentale includere nei servizi di pulizia. Nello specifico, abbiamo richiesto di distribuire già dal mattino i sacchi ai bagnanti e di posizionare più cassoni nei principali ingressi, dal pontile fino alla Bandita. Si auspica in una fattiva collaborazione da parte dei cittadini, che hanno il diritto di divertirsi pur mantenendo e preservando il nostro patrimonio marittimo"