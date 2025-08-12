Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
La tragica fine di Simona, nuovi esami tossicologici. La Procura nomina un consulente

Simona Cinà

La Procura di Termini Imerese ha deciso di avvalersi della consulenza di un esperto chimico tossicologico per cercare di fare piena luce sulle cause della tragica morte di Simona Cinà, la ventenne di Capaci che ha perso la vita in piscina nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 agosto, durante una festa di laurea organizzata in una villa ad Aspra.

Il pm Raffaele Cammarano ha firmato il decreto di nomina di Vincenzo Nicolì, 47 anni, chimico tossicologo palermitano, che sarà incaricato di svolgere ulteriori accertamenti in seguito all’autopsia già eseguita sul corpo della ragazza.

