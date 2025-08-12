Ferragosto, pulizia straordinaria delle spiagge di Palermo: il programma della Reset

Giovedì 14 agosto, nel pomeriggio, le maestranze della società interverranno in tutte le spiagge affidate contrattualmente alla partecipata, distribuendo sacchi per la raccolta dei rifiuti ai cittadini e provvedendo contestualmente alla rimozione della spazzatura già presente. Su richiesta specifica dell’assessore Alongi, la distribuzione dei sacchi interesserà anche i tratti della costa sud in corrispondenza dei “Bagni Virzì” e dei “Bagni Petrucci”.

In vista del ponte di Ferragosto, la Reset ha comunicato al sindaco Roberto Lagalla e all’assessore all’Ambiente, Andrea Alongi, il programma degli interventi igienico-sanitari straordinari previsti negli arenili cittadini. L’iniziativa si affiancherà alle consuete operazioni di pulizia del mattino e sarà mirata a garantire la piena fruibilità delle spiagge, anche dopo le serate di maggiore affluenza.

Le squadre impegnate saranno composte da circa venti operatori e lavoreranno sia sulla costa nord, intervenendo su Sferracavallo, Barcarello, Mondello, Vergine Maria e Arenella, sia sulla costa sud, dove l’attenzione si concentrerà in particolare nella zona del Campanile d’Oro.