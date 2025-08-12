Ferragosto, pulizia straordinaria delle spiagge di Palermo: il programma della Reset

In vista del ponte di Ferragosto, la Reset ha comunicato al sindaco Roberto Lagalla e all’assessore all’Ambiente, Andrea Alongi, il programma degli interventi igienico-sanitari straordinari previsti negli arenili cittadini. L’iniziativa si affiancherà alle consuete operazioni di pulizia del mattino e sarà mirata a garantire la piena fruibilità delle spiagge, anche dopo le serate di maggiore affluenza.
Giovedì 14 agosto, nel pomeriggio, le maestranze della società interverranno in tutte le spiagge affidate contrattualmente alla partecipata, distribuendo sacchi per la raccolta dei rifiuti ai cittadini e provvedendo contestualmente alla rimozione della spazzatura già presente. Su richiesta specifica dell’assessore Alongi, la distribuzione dei sacchi interesserà anche i tratti della costa sud in corrispondenza dei “Bagni Virzì” e dei “Bagni Petrucci”.
Il servizio notturno inizierà nella notte di Ferragosto, tra il 14 e il 15 agosto, a partire dall’una circa, con una prima raccolta dei rifiuti che proseguirà fino al completamento delle operazioni. Dalle 6 del mattino di venerdì 15 agosto prenderanno il via le attività ordinarie, destinate a concludersi entro le 9.30, così da consegnare ai bagnanti arenili puliti anche nelle prime ore della giornata festiva.
Le squadre impegnate saranno composte da circa venti operatori e lavoreranno sia sulla costa nord, intervenendo su Sferracavallo, Barcarello, Mondello, Vergine Maria e Arenella, sia sulla costa sud, dove l’attenzione si concentrerà in particolare nella zona del Campanile d’Oro.
Caricamento commenti
Commenta la notizia