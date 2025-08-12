Da Palermo a Lampedusa, Nas in azione: raffica di sequestri e multe

Scarsa applicazione delle procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP, carenze igieniche nei luoghi di produzione e somministrazione, assenza di tracciabilità dei prodotti, cattiva conservazione degli alimenti e casi di ampliamento o trasformazione abusiva di strutture ricettive. Nell’ambito della campagna nazionale Estate tranquilla 2025, promossa dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, i militari del Nas di Palermo hanno condotto una vasta operazione di controllo nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento e nelle isole di Lampedusa e Pantelleria. L’obiettivo era verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, le modalità di conservazione degli alimenti e contrastare eventuali pratiche commerciali illecite.

Palermo

Nel centro storico di Palermo i controlli hanno riguardato un panificio e una gastronomia, dove sono stati sequestrati rispettivamente 30 e 57 chilogrammi di alimenti mal conservati. In entrambi i casi ai titolari è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

Lampedusa

A Lampedusa i Carabinieri hanno visitato l’ospedale, le guardie mediche e le farmacie, oltre a sei strutture ricettive e un ristorante, infliggendo sanzioni complessive per 5.300 euro.