Controllo della guardia di finanza a Mondello: l'accesso alla spiaggia è libero ma restano dubbi sui tornelli dell'Italo Belga

La vicenda dei tornelli installati agli ingressi dei lidi gestiti dalla società Italo-Belga a Mondello arriva sul tavolo della Regione Siciliana. Nelle scorse ore, negli uffici del Demanio marittimo dell’assessorato regionale al Territorio e Ambiente è arrivata la relazione della guardia di finanza, chiamata a verificare la situazione dopo le segnalazioni delle scorse settimane.

L’inchiesta era partita a fine luglio, quando il deputato regionale Ismaele La Vardera, leader del movimento Controcorrente, insieme a Matteo Hallissey di +Europa e Radicali, aveva effettuato un sopralluogo sul lungomare, documentato da un video diventato virale. L’assessorato aveva quindi chiesto a Capitaneria di Porto e Sezione aeronavale delle fiamme gialle di accertare se, nelle aree date in concessione alla società, fosse rispettata la norma che garantisce a chiunque il libero accesso alla battigia.

Dai sopralluoghi è emerso che sul litorale ci sono sette passaggi pubblici, segnalati con apposite scritte e distanziati tra loro di circa 70-80 metri, che permettono a chiunque di andare dal marciapiede fino alla riva senza ostacoli o controlli. In corrispondenza di quattro stabilimenti della Italo-Belga, invece, si trovano tornelli, non elettrici, gestiti da personale della società per regolare l’ingresso a chi vuole utilizzare i servizi a pagamento. Secondo la guardia di finanza, la presenza dei varchi pubblici sembrerebbe garantire comunque il diritto di libero accesso al mare.